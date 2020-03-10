У Чернівцях госпіталізували трьох людей з підозрою на коронавірус

Новини України:Двоє з них подорожували країнами, де зафіксовано COVID-19, третій проживає з дружиною, яка була за кордоном.

У Чернівцях сьогодні впродовж дня медики госпіталізували трьох людей з підозрами на коронавірусну інфекцію.

Про це кореспонденту повідомили у прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації.

За інформацією ОДА, усі троє пацієнтів мають ознаки інфекційного захворювання.

Як повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак, двоє з трьох госпіталізованих повернулися з країн, в яких зафіксовані випадки захворювання COVID-19.

"Двоє з них мають історію подорожі. Ще один пацієнт проживає з дружиною, яка повернулась з країни, в якій підтверджено випадок коронавірусу. Однак, у дружини нема ознак захворювань", – повідомила Гусак.

Водночас у прес-службі ОДА уточнили, що наразі у інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні з підозрами на коронавірусну інфекцію перебувають п’ятеро осіб.

Як повідомлялося, 3 березня у Чернівцях підтверджено перший в Україні випадок коронавірусу – у чоловіка, який з дружиною повернувся з Італії до Чернівецької області. Медики госпіталізували чоловіка, а його дружина самоізолювалась вдома. Пізніше лікарі госпіталізували і її в один з медичних закладів міста. Наразі у неї відсутні будь-які ознаки коронавірусної інфекції.

Результати тестів на коронавірус у шістьох буковинців, яких раніше госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні, є негативними. Також на сьогодні не підтверджено коронавірус у контактних осіб.