У Київ надійшло 1200 експрес-тестів на коронавірус

Новини України:До кінця цього тижня повинно надійти ще 5 тисяч.

У столицю вже надійшло 1200 експрес-тестів, які замовило місто, для діагностування нового коронавірусу. До кінця цього тижня повинно надійти ще 5 тисяч.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook.

"Буквально годину тому в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Поки їх 1200, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи розповсюдять по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус", - зазначив Кличко.

Також до кінця тижня у Києві очікують обладнання для експрес-тестування, яке встановлять в аеропорту ім. Сікорського та "Борисполі".

"Київ вживає всіх можливих превентивних заходів для упередження можливого розповсюдження вірусу Covid-19", - додав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Кличко припускає, що в разі виявлення коронавірусу в Києві можуть закрити школи й дитсадки, а якщо у столиці буде дійсно великий спалах хвороби, то не виключає й закриття метро.

Станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 116 166 людей. З початку епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 387 осіб. Померли від недуги 4088 пацієнтів.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.