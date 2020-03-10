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У Київ надійшло 1200 експрес-тестів на коронавірус

У Київ надійшло 1200 експрес-тестів на коронавірус
19:59 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:До кінця цього тижня повинно надійти ще 5 тисяч.

У столицю вже надійшло 1200 експрес-тестів, які замовило місто, для діагностування нового коронавірусу. До кінця цього тижня повинно надійти ще 5 тисяч.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у Facebook. 

"Буквально годину тому в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Поки їх 1200, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи розповсюдять по 7 визначених базових лікарнях для прийому хворих з підозрою на коронавірус", - зазначив Кличко. 

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Також до кінця тижня у Києві очікують обладнання для експрес-тестування, яке встановлять в аеропорту ім. Сікорського та "Борисполі".

"Київ вживає всіх можливих превентивних заходів для упередження можливого розповсюдження вірусу Covid-19", - додав Кличко. 

Як повідомляв Укрінформ, Віталій Кличко припускає, що в разі виявлення коронавірусу в Києві можуть закрити школи й дитсадки, а якщо у столиці буде дійсно великий спалах хвороби, то не виключає й закриття метро.

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Станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 116 166 людей. З початку епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 387 осіб. Померли від недуги 4088 пацієнтів.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.

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Виталий Кличко, Київ, Коронавірус, Експрес-тести.
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