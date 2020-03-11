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На Донбасі загинуло троє наших військових

На Донбасі загинуло троє наших військових
07:34 Ср, 11 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Окупанти порушили "тишу" 17 разів.

10 березня збройні формування РФ 17 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім цього, відмічена робота снайперської пари”, - йдеться у повідомленні.

Вісім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

три рази поруч з населеним пунктом Піски – з протитанкового ракетного комплексу – 2 ракети, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новоселівки Другої – з міномету калібру 82 мм – 10 мін, а також з гранатометів різних систем;

поруч з Авдіївкою – з міномета калібру 82 мм – 5 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Василівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Павлопіль – снайперський вогонь;

неподалік Широкиного – з мінометів калібру 82 мм – 11 мін.

Також дев’ять обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання «Північ», а саме:

два рази поблизу Оріхового – з мінометів калібру 120 мм ворог випустив 10 мін, з 82-мм міномету – 5 мін, а також вівся обстріл зі станкового протитанкового гранатомету;

неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82 мм – 10 мін, а також зафіксовано обстріли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

у районі Новоолександрівки – з міномету калібру 120 мм – 2 міни, а також 3 постріли зі станкового протитанкового гранатомету;

поруч з Луганським – з мінометів калібру 82 мм – 9 мін, а також ворог вів обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Миронівського – зі 120-мм міномету – 2 міни;

поряд Новолуганського та Залізного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

у районі Новгородського – з міномету калібру 82 мм – 4 міни, а також вогонь вівся з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрати на Донбасі: двоє бійців загинули, дев’ятеро поранено

На усі ворожі обстріли підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь.

Також, вчора 10 березня, противник тричі відкривав провокаційні обстріли з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї у районі ділянки розведення №3 Богданівка – Петрівське. Підрозділи Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Вчора, 10 березня, російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.

Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети у вантажівку один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.

Стало відоме ім'я одного з бійців, загиблих поблизу с. Піски

Окрім цього, внаслідок ворожих обстрілів наших позицій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув та ще один отримав бойове травмування.

"З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - пише штаб.

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Донбас, ЗСУ, ООС, Обстріл, Загибель, Порушення тиші, Поранення.
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