Медична контрабанда: українець намагався вивести до Польщі 10 тисяч масок

Новини України:Марлеві та медичні маски виявлено після поглибленого огляду автомобіля українця.

Прикордонники запобігли незаконному вивезенню понад 10 тис. медичних масок у пункті пропуску "Устилуг", повідомляє прес-служба Львівського прикордонного загону.

Як зазначено в повідомленні, прикордонники вирішили направити для поглибленого огляду автомобіль "Фольксваген" української реєстрації.

"Під час подальшої перевірки було виявлено два тайники - подвійне днище у багажному відділенні автомобіля, в яких були марлеві та одноразові медичні маски у кількості 10 653 штуки", - йдеться в повідомленні в повідомленні.

За даними прикордонників, загальна вартість незадекларованого товару сягнула майже 356 тис. грн. Виявлений товар та автомобіль правоохоронці вилучили.