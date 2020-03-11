На Львівщині загинула пенсіонерка під час спалювання трави

Новини України:Правоохоронці припускають, що в якийсь момент на жінці зайнявся одяг і самостійно збити полум’я вона не змогла.

На Львівщині під час спалювання сухої трави загинула 81-річна жінка.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Львівської області.

Як зазначається, до правоохоронців звернулася 57-річна мешканка району. Жінка розповіла про те, що неподалік міста Угнів у полі вона виявила тіло своєї родички без ознак життя.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники територіального підрозділу поліції.

Як попередньо встановили правоохоронці, жінка спалювала суху траву - в якийсь момент на ній зайнявся одяг і самостійно збити полум’я вона не змогла.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (вбивство – з приміткою "нещасний випадок") КК України. Тіло загиблої скероване на експертизу, поліцейські встановлюють обставини події.