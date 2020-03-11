Коронавірус: на вході до КМДА мірятимуть температуру

Новини України:З 12 березня усі прибулі проходитимуть температурний скринінг.

На вході до Київської міської державної адміністрації з 12 березня усі прибулі проходитимуть температурний скринінг.

Про це заявив перший заступник голови Київміськдержадміністрації Микола Поворозник на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рішення комісії не обмежує роботу закладів влади. Всі працюють у штатному режимі. Єдине - що має бути запроваджений скринінг в органах державної влади. У нас від завтра тут на вході (в КМДА - ред.) з'явиться пост з лікарем-епідеміологом. У нас завтра планується проведення чергової сесії Київської міської ради", - сказав посадовець.

Він наголосив, що про жодні обмеження не йдеться, однак люди з явними ознаками захворювання не будуть допускатися до будівлі, їх направлятимуть до лікаря.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня у Києві реалізуватимуть план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.