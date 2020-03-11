СБУ у Києві затримала учасника терористичної організації "ІДІЛ" (Фото)

Служба безпеки України (СБУ) затримала у Києві учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який знаходиться у міжнародному розшуку.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець нелегально прибув в Україну для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності через участь у незаконних збройних формуваннях "ІДІЛ". На території нашої країни він приєднався до одного з етнічних організованих угруповань, причетних до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Співробітники СБУ затримали зловмисника на одній з вулиць столиці.
Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва затриманий перебуватиме під вартою. У прокуратурі розпочато процедуру його екстрадиції.
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