СБУ у Києві затримала учасника терористичної організації "ІДІЛ" (Фото)

Новини України:Затриманий нелегально прибув в Україну та переховувався.

Служба безпеки України (СБУ) затримала у Києві учасника міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", який знаходиться у міжнародному розшуку.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Згідно з отриманими спецслужбою даними, іноземець нелегально прибув в Україну для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності через участь у незаконних збройних формуваннях "ІДІЛ". На території нашої країни він приєднався до одного з етнічних організованих угруповань, причетних до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Співробітники СБУ затримали зловмисника на одній з вулиць столиці.

Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва затриманий перебуватиме під вартою. У прокуратурі розпочато процедуру його екстрадиції.

Раніше повідомлялося, як прикордонники заборонили в'їзд члену партії Путіна, який хотів потрапити до України через Мінськ.