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Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ біля Пісків розслідують як теракт

Обстріл санітарного автомобіля ЗСУ біля Пісків розслідують як теракт
06:10 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Кримінальне провадження відкрито за фактом поранення дев'ятьох та загибелі двох військовослужбовців, що вчора потрапили під обстріл з ПТРК бойовиків.

На Донеччині за фактом поранення 9 та загибелі 2 військовослужбовців ЗС України розпочато розслідування за статтею "Теракт".

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області.

"За процесуального керівництва Красноармійської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт, що призвів до загибелі людей) КК України", - йдеться у повідомленні. 

На Донбасі бойовики обстріляли санітарний автомобіль ЗСУ (Фото) 

У прокуратурі нагадали, що досудовим розслідуванням встановлено, що 10 березня 2020 року, близько 09:30, на території с. Піски Ясинуватського району Донецької області військовий автомобіль ЗСУ потрапив під мінометний обстріл з боку незаконних збройних формувань "ДНР", що діють під контролем Російської Федерації. В результаті ворожої атаки 9 військовослужбовців зазнали поранень, один загинув на місці та ще один - дорогою до шпиталю.

Хід досудового розслідування у вказаних кримінальних провадженнях перебуває на контролі прокуратури області.

У повідомленні зазначили, що з початку 2020 року внаслідок посилення ворожих обстрілів з боку збройних формувань "ДНР" поранено 119 та загинуло 36 військовослужбовців ЗСУ.

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Теракт, Донецка область, ЗСУ, Обстріл.
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