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Олена Зеленська відвідала школи Київщини напередодні карантину

Олена Зеленська відвідала школи Київщини напередодні карантину
10:33 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини України:Вчора, 11 березня, Олена Зеленська завітала до двох шкіл Києва та Київської області.

Перша леді ознайомилася з новими для освітніх закладів підходами до харчування у рамках програми "Нове шкільне харчування Cult Food".

Вчора, 11 березня, уряд оголосив про тритижневий карантин в усіх навчальних закладах країни, який триватиме до 3 квітня. Так, напередодні впровадження масштабних запобіжних заходів у розпал світової епідемії коронавірусу, Олена Зеленська стала гостею двох шкіл на Київщині.

Візит першої леді відбувся у рамках запровадження проєкту "Нове шкільне харчування Cult Food", натхненником якого виступив кулінарний експерт та громадський активіст Євген Клопотенко. Ініціатива покликана покращити культуру харчування в освітніх закладах. 

 
 
 
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Той, хто справді має бажання щось зробити, обов'язково знайде можливості та зробить! ⠀ Яскравим підтвердженням цього є київська спеціалізована школа № 125, що у Дніпровському районі, та НВК «Гімназія «Перспектива» в Борисполі, у яких ми разом з кулінарним експертом і громадським активістом Євгеном Клопотенком @klopotenko сьогодні «снідали» та «обідали». ⠀ Це освітні заклади, у яких уже понад півроку втілюють нові підходи до харчування на основі програми Євгена «Нове шкільне харчування Cult Food». ⠀ Якісно свіже меню, раціонально підібрані смакові поєднання, естетично подана їжа, можливість обрати страву на свій смак – ось лише частина нововведень, які пропонує ця програма. ⠀ На практиці у школах, які відвідали, це має такий вигляд: декілька страв, серед яких учні можуть обрати саме ту, яку хочеться; комп’ютерні програми для розрахунку калорій та різноманітності меню; обов’язковий контроль потенційних алергенів у стравах, про які заздалегідь попереджають (наприклад, цитрусові, молоко). Результат – гарантовано нагодовані діти, бо на власні очі бачила, як їм смакує (я теж не втрималася й скуштувала локшинник з молочним соусом – справді смачно!), та задоволені батьки. ⠀ Ця програма точно варта розширення та масштабування! Тож далі буде…

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

У київській спеціалізованій школі Дніпровського району № 125 та НВК "Гімназія "Перспектива" в Борисполі впродовж півроку втілюють нові підходи до харчування на основі модернізованої програми. Олена Зеленська не лише поспілкувалася з учнями та батьками, а й оцінила нововведення на власному досвіді – вона поснідала та пообідала зі школярами. 

 
 
 
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Мій пріоритет - Україна. Тут і зараз зробити все можливе, щоб покращити наше життя та життя наступних поколінь. Не залежно від політичної ситуації в країні. В моїх силах змінити шкільне харчування, і я цим питанням займаюся вже 3 роки. У мене є проєкт «Нове шкільне харчування | CultFood», 110 затверджених рецептур для шкіл та досвід їх впровадження. Єдине, чого мені завжди не вистачало - підтримки влади, щоб впровадження нового харчування у школи відбулося швидше та ефективніше. ⠀ Нещодавно Олена Зеленська @olenazelenska_official звернулася до мене, щоб дізнатися деталі про проєкт. Сьогодні ми разом їздили у школу №125 та гімназію «Перспектива» - два освітніх заклади із 3000, де вже готують за моїм збірником. Мета нашої поїздки - подивитися на результати впровадження нового шкільного харчування. Коментар Олени Зеленської: «Ця програма точно варта масштабування». ⠀ Далі буде.

Публикация от Ievgen Klopotenko (@klopotenko)

Той, хто справді має бажання щось зробити, обов'язково знайде можливості та зробить! Якісно свіже меню, раціонально підібрані смакові поєднання, естетично подана їжа, можливість обрати страву на свій смак – ось лише частина нововведень, які пропонує ця програма, – поділилася враженнями перша леді в інстаграмі. 

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Для свого виходу Олена Зеленська обрала зручний штанний костюм чорного кольору. На ній смугастий піджак оверсайз та широкі штани вільного крою. Базові речі вона доповнила легкою білою сорочкою та комфортним взуттям на низькому ходу. Її образ завершив денний макіяж та незмінна укладка.

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Все по темі:

Школа, Харчування, Перша леді, Олена Зеленська, Їдальня, Київщина, Євген Клопотенко.
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