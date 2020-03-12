Акторка Кейт Бекінсейл розповіла про співпрацю з Гарві Вайнштейном

Новини шоу бізнесу:Вчора, 11 березня, суд Нью-Йорка виніс вирок продюсеру-гвалтівнику Гарві Вайнштейну, якого засудили до 23 років ув'язнення.

Акторка Кейт Бекінсейл, чиє ім'я фігурувало у списку жертв, відреагувала на торжество справедливості та наважилася розповісти особисту історію.

Вчора, 11 березня, Верховний суд Нью-Йорка виніс вирок одіозному голлівудському продюсеру Гарві Вайнштейну, якого десятки зірок звинуватили у сексуальних домаганнях. Наступні 23 роки свого життя від проведе за гратами. Серед тих, хто постраждав від дій впливого чоловіка, 46-річна британська акторка Кейт Бекінсейл.

Зірка була однією з тих, кому Гарві Вайнштейн робив непристойні пропозиції в обмін на ролі у голлівудських фільмах. У день, коли тривала судова тяганина завершилася перемогою жертв, Кейт Бекінсейл пригадала власний досвід співпраці з продюсером під час зйомок драматичної мелодрами "Інтуїція" (Serendipity).

Прем'єрний показ стрічки відбувся 5 жовтня 2001 року за кілька тижнів після того, як 11 вересня у Нью-Йорку була здійснена найбільша терористична атака в історії людства. Тоді місто було охоплене панікою, скорботою за близько трьома тисячами жертв. Акторський склад картини відмовився прилетіти до США, аби презентувати "Інтуїцію" світському бомонду. Проте на появі головних героїв на червоній доріжці заходу наполягав сам Гарві Вайнштейн.

На особистій сторінці в інстаграмі Кейт Бекінсейл опублікувала фото з червоного хідника та зізналася, що продюсера не на жарт розлютив її стриманий зовнішній вигляд. Наступного дня він покликав акторку у свій дім, аби їхні доньки погралися разом. Проте щойно вони залишилися наодинці, Гарві Вайнштейн став волати на Кейт за те, що вона мала б постати на прем'єрі в обтислій сукні та зачаровувати публіку пишним декольте та струнким тілом.

Ти зіпсувала мою прем'єру. Якщо я проводжу червону доріжку, ти одягаєш тісну сукню, ти трясеш сідницями, ти трясеш грудьми, ти маєш бути схожа на лесбіянку… Це моя королівська прем'єра. І якщо я хочу кішечку на червоній доріжці, то я її отримую, – пригадала слова продюсера зірка.

Кейт Бекінсейл наголосила, що це лише частина її прикрого досвіду з Гарві Вайнштейном, яка не потрапила під розгляд суду. Проте вона зауважила, що його дії – це не злочин, а жорстокі знущання та зловживання, яким ніхто не міг зарадити: "Це величезне полегшення для мене та усіх жінок, які зазнавали від нього сексуальних домагань чи зґвалтування, і я сподіваюся, що цей досвід буде стримувати подібну поведінку в цій та будь-якій іншій галузі".

Нагадаємо, що наприкінці лютого суд приясяжних визнав Гарві Вайнштейна винним у примусовому оральному сексі з колишньою асистенткою Project Runway Мімі Хейлі в 2006 році та зґвалтуванні актриси Джесіки Манн, яка 2013 року сподівалася розпочати свою кар'єру. Водночас вину Гарві Вайнштейна у трьох найтяжчих злочинах так і не встановили – хижацьке сексуальне насильство і зґвалтування першого ступеня. Саме ці злочини могли стати причиною довічного ув'язнення одіозного продюсера.