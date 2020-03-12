Акторка Кейт Бекінсейл розповіла про співпрацю з Гарві Вайнштейном

Акторка Кейт Бекінсейл, чиє ім'я фігурувало у списку жертв, відреагувала на торжество справедливості та наважилася розповісти особисту історію.
Вчора, 11 березня, Верховний суд Нью-Йорка виніс вирок одіозному голлівудському продюсеру Гарві Вайнштейну, якого десятки зірок звинуватили у сексуальних домаганнях. Наступні 23 роки свого життя від проведе за гратами. Серед тих, хто постраждав від дій впливого чоловіка, 46-річна британська акторка Кейт Бекінсейл.
Зірка була однією з тих, кому Гарві Вайнштейн робив непристойні пропозиції в обмін на ролі у голлівудських фільмах. У день, коли тривала судова тяганина завершилася перемогою жертв, Кейт Бекінсейл пригадала власний досвід співпраці з продюсером під час зйомок драматичної мелодрами "Інтуїція" (Serendipity).
Прем'єрний показ стрічки відбувся 5 жовтня 2001 року за кілька тижнів після того, як 11 вересня у Нью-Йорку була здійснена найбільша терористична атака в історії людства. Тоді місто було охоплене панікою, скорботою за близько трьома тисячами жертв. Акторський склад картини відмовився прилетіти до США, аби презентувати "Інтуїцію" світському бомонду. Проте на появі головних героїв на червоній доріжці заходу наполягав сам Гарві Вайнштейн.
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These photos were taken at the premiere of Serendipity on October 5,2001. We all refused to go because holding a premiere mere weeks after 9/11 with the city still smoking felt like the most insensitive, tone deaf,disrespectful idea possible .But Harvey insisted. We flew into New York and somehow got through it. The next morning Harvey called me and asked if I would like to bring my less than two year old daughter to his house for a playdate with his similar aged daughter I said ok. I turned up and he immediately called for his nanny to take the babies to another room to play. I went to go with them and he said “No, you wait here .” The minute the door closed he started screaming “you stupid fucking CUNT, you CUNT you ruined my premiere .” I had no idea what he was talking about and started to shake.He said,”If I am throwing a red carpet you get in a tight dress, you shake your ass you shake your tits you do not go down it looking like a fucking lesbian you stupid fucking cunt .” The shock made me burst into tears.I tried to say “Harvey,the city is on fire, people are still looking for their relatives none of us even felt the premiere was appropriate much less coming out dressed like it’s a bachelor party .” He said,”I don’t care -it’s my fucking premiere and if I want pussy on the red carpet that’s what I get”.Screaming. Livid. I managed to get myself and my child out of there and yes that was one of many experiences I had that there was no recourse for,and falls under no felony.But I WAS punished for it, and for other instances where I said no to him for years,insidiously and seeming irreversibly. Hearing that he has gone to prison for 23 years is a huge relief to me on behalf of all the women he sexually assaulted or raped, and I hope will be a deterrent to that sort of behavior in this and any other industry. Having said that,the crimes that are not crimes,the inhumane bullying and sick covert abuse for which there is STILL no recourse no matter who you tell(and I did tell),these too need to go.I hope and pray that we as an industry can start to actually outlaw all abuses of power and expose them and eliminate them, for all genders,forever.And Rose,brava
На особистій сторінці в інстаграмі Кейт Бекінсейл опублікувала фото з червоного хідника та зізналася, що продюсера не на жарт розлютив її стриманий зовнішній вигляд. Наступного дня він покликав акторку у свій дім, аби їхні доньки погралися разом. Проте щойно вони залишилися наодинці, Гарві Вайнштейн став волати на Кейт за те, що вона мала б постати на прем'єрі в обтислій сукні та зачаровувати публіку пишним декольте та струнким тілом.
Ти зіпсувала мою прем'єру. Якщо я проводжу червону доріжку, ти одягаєш тісну сукню, ти трясеш сідницями, ти трясеш грудьми, ти маєш бути схожа на лесбіянку… Це моя королівська прем'єра. І якщо я хочу кішечку на червоній доріжці, то я її отримую, – пригадала слова продюсера зірка.
Кейт Бекінсейл наголосила, що це лише частина її прикрого досвіду з Гарві Вайнштейном, яка не потрапила під розгляд суду. Проте вона зауважила, що його дії – це не злочин, а жорстокі знущання та зловживання, яким ніхто не міг зарадити: "Це величезне полегшення для мене та усіх жінок, які зазнавали від нього сексуальних домагань чи зґвалтування, і я сподіваюся, що цей досвід буде стримувати подібну поведінку в цій та будь-якій іншій галузі".
Нагадаємо, що наприкінці лютого суд приясяжних визнав Гарві Вайнштейна винним у примусовому оральному сексі з колишньою асистенткою Project Runway Мімі Хейлі в 2006 році та зґвалтуванні актриси Джесіки Манн, яка 2013 року сподівалася розпочати свою кар'єру. Водночас вину Гарві Вайнштейна у трьох найтяжчих злочинах так і не встановили – хижацьке сексуальне насильство і зґвалтування першого ступеня. Саме ці злочини могли стати причиною довічного ув'язнення одіозного продюсера.