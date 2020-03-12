Телеканал "Київ" транслюватиме відеоуроки з 12 предметів

Новини України:Це допоможе учням 11-х класів не відстати від програми та підготуватися до здачі ЗНО.

Телеканал "Київ" під час карантину покаже відеоуроки зі шкільної програми з 12 предметів. Про це йдеться на сторінці телеканалу у Facebook.

"Введення карантину в столиці у зв'язку з загрозою епідемії коронавірусу — не привід відмовитися повністю від навчальних занять для школярів! Тому ми спільно з Департамент освіти і науки Києва починаємо з 16 березня трансляцію відеоуроків, які в прямому ефірі проведуть кращі вчителі столичних шкіл і ліцеїв", - йдеться у повідомленні

Як вважають в Департаменті освіти, трансляції будуть корисні також і випускникам, які хотіли б перескласти ЗНО.

"Відеоуроки будуть виходити щодня по буднях, по три-чотири на день. Тривалість - 30 хвилин. Всього в програмі трансляцій — 12-13 предметів: біологія, хімія, українська мова та література, історія України, світова історія, географія, фізика, алгебра, геометрія, німецька, англійська мови. Час трансляцій: 9:30, 11:30, 13:30", - додали у повідомленні.

Відеоуроки транслюватимуся до кінця карантину. Також телеканал планує продовжувати цей проєкт і зробити постійну програму "Відкритий урок".

Як повідомлялося, із 12 березня у столиці запроваджують план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.