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Окупанти чотири рази порушили "тишу", під Зайцевим працювали ворожі снайпери

Окупанти чотири рази порушили "тишу", під Зайцевим працювали ворожі снайпери
07:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли українських позицій.

12 березня збройні формування РФ 4 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

“Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також відмічена робота снайперської пари”, - йдеться у повідомленні.

Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", в саме:

поруч з Водяним – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Пісок – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни.

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Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли українських позицій, а саме:

неподалік Зайцевого - відмічена робота снайперської пари;

у районі населеного пункту Луганське – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 10 пострілів, а також вів обстріл з великокаліберного кулемету.

Вчора, 12 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

“З початком цієї доби російські окупаційні війська з міномету калібру 82 мм випустили 11 мін по позиціях захисників Лебединського. За поточну добу втрат немає”, - зазначає штаб.

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ЗСУ, ООС, Окупанти, Зайцеве, Порушення тиші.
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