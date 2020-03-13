Підтверджено перший випадок захворювання короновірусом у Радомишлі

Новини України:У Радомишлі прийнято розпорядження про обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням коронавірусу. У жительки міста підтверджено небезпечний діагноз.

Влада міста Радомишль звертається до жителів без нагальної потреби не відвідувати магазини, заклади громадського харчування, уникати перебування у людних місцях У Радомишлі призупиняють рух транспорту та закривають ринки

У місті Радомишль Житомирської області, де у місцевої жительки підтверджено інфікування коронавірусом, призупинили рух міського транспорту та роботу усіх ринків.

Про це повідомляється на сайті Радомишльської територіальної громади. Зазначається, що на території громади Радомишльським міським головою прийнято розпорядження про обмежувальні заходи у зв’язку з поширенням коронавірусу.

«У зв’язку із зареєстрованим випадком у нашому місті буде призупинено рух міського транспорту.Тимчасово припинена робота усіх ринків у нашому місті», - йдеться у розпорядженні.