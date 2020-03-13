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Російському журналісту на три роки заборонили в’їзд в Україну

Російському журналісту на три роки заборонили в’їзд в Україну
17:22 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф УНН Фото: ДПСУ

Новини України:Українські прикордонники заборонили російському журналісту в’їзд до країни.

Російському журналісту на три роки заборонили в’їзд в Україну через незаконний перетин кордону у закритому пункті пропуску ТОТ АР Крим у 2018 році. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

“Нещодавно в поле зору прикордонників потрапив громадянин Росії, який перебував в Україні з приватною метою та відлітав зворотним рейсом із аеропорту "Бориспіль“. Росіянина співробітники Держприкордонслужби запросили для додаткового спілкування, адже на момент його відльоту з України стало відомо, що він порушив українське законодавство, а саме — незаконно перетнув кордон у закритому пункті пропуску ТОТ АР Крим”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що під час розмови чоловік усіляко заперечував про своє перебування у Криму та почав плутатись у своїх відповідях на запитання правоохоронців.

Прикордонники повідомляють, що тільки під час наведення беззаперечних доказів росіянин таки “згадав”, як саме він потрапив на територію України у 2018 році.

Україна закриває кордон для іноземців

“Наразі за порушення законів України прикордонники заборонили росіянину в’їзд на територію нашої країни терміном на 3 роки та відправили зворотним рейсом до Мінська”, — додається у повідомленні.

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"Кордон", ЗМИ, ДПСУ, Прикордонники.
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