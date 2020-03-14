Десятьох дітей госпіталізовано на Закарпатті

Новини України:В клінічній інфекційній лікарні десятеро дітей перебуває з діагнозом менінгококова інфекція.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що з 3 по 11 березня в Ужгородському районі було госпіталізовано 10 дітей.

У хворих діагностували менінгококову інфекцію, їх лікування проходить в Закарпатській обласній клінічній інфекційній лікарні. Зазначається, що захворівші діти проживають в селах Коритяни та Часловці.

"Із сіл Коритяни та Часловці Ужгородського району в обласній клінічній інфекційній лікарні в період з 3 по 11 березня перебувають у стані середній тяжкості госпіталізовано з діагнозом менінгококова інфекція 10 дітей (2010 - 2019 р.н.) з них - 6 учнів Коритянської ЗОШ" - сказано у ранковому звіті відомства опублікованого в суботу.

В ДСНС зазначили, що проводиться комплекс протиепідемічних заходів.