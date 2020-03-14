У трьох госпіталізованих осіб на Полтавщині не підтвердили коронавірус

Новини України:Остаточні висновки медики зроблять після отримання результатів аналізів, які направлені до Києва.

У трьох госпіталізованих у Кременчуці пацієнтів за результатами проміжного тестування інфікування новим коронавірусом не підтверджено.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

"У Кременчуці отримали результати експрес-тестів на коронавірус у трьох кременчуцьких пацієнтів, які були госпіталізовані з ознаками респіраторних захворювань. Всі вони - негативні. Коронавірусу у цих кременчужан не виявлено", - написав мер.

Однак головний епідеміолог міста Лариса Коровіна у коментарі повідомила, що результати експрес-тестів на коронавірус є проміжними. Остаточні висновки медики зроблять після отримання результатів аналізів, які направлені до Києва.

Як повідомлялося, 12-13 березня у Кременчуці з підозрами на інфікування новим коронавірусом було госпіталізовано юнака, 40-річного чоловіка та студента.

Вчора в Україні було зареєстровано перший випадок смерті від коронавірусу – померла 71-річна жителька Житомирської області.