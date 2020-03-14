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У Києві проходить Марш патріотів

У Києві проходить Марш патріотів
12:41 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:Попри заборону масових зібрань у Києві пройде Марш Патріотів.

Кілька сотень людей проводять у центрі Києва Марш патріотів з нагоди Дня добровольця.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу. 

Люди рушили від Михайлівської площі і мають намір пройти до Європейської площі, Хрещатиком, до вулиці Банкової і Офісу Президента, де планують озвучити свої вимоги до влади.

Учасники акції несуть прапори ОУН, українські державні прапори, дехто обгорнувся державним прапором.

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Обстановка спокійна. Поліція у посиленому режимі забезпечує громадський порядок.

Організатори акції — громадська організація Об’єднання добровольців — не відмовилися від заходу попри запровадження обмежень на проведення масових заходів через коронавірус. Зокрема, діє заборона на масові зібрання понад 200 людей. Поліція має реагувати на такі порушення.

День українського добровольця відзначається щорічно, 14 березня, починаючи з 2017 року. 

Як повідомлялося, із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На цей час в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

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Карантин, Марш, ОУН, Київ, Добровольці, Патріоти.
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