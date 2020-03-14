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Зеленський ініціює заснування нагород для добровольців

Зеленський ініціює заснування нагород для добровольців
11:20 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:В Україні 14 березня відзначається День українського добровольця.

Президент Володимир Зеленський ініціює заснування відомчої нагороди для відзначення учасників добровольчого руху.

Про це він заявив у Facebook у День українського добровольця.

"Звертаюся до Кабінету міністрів України з проханням активізувати роботу щодо створення Меморіалу українських героїв та Національного меморіального комплексу для почесного вшанування загиблих під час бойових дій на сході України. Прошу також опрацювати питання заснування відомчої нагороди для відзначення учасників добровольчого руху", - наголосив Президент.

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За його словами, 14 березня - це день справжніх патріотів, які у вирішальний час стали на захист незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України. 

Зеленський наголосив, що вкрай важливим є збереження світлої пам'яті про героїв-добровольців, "адже доки жива пам'ять про тих, хто зробив перший мужній крок на захист України в тяжкий для неї час, хто віддав найцінніше – своє життя, доти не згасне воля до боротьби за наше майбутнє, майбутнє наших дітей". 

Президент підкреслив, що завдяки самовідданості й героїзму, продемонстрованим воїнами-добровольцями у боях із російським агресором, добровольчий рух назавжди ввійшов в історію України й надалі залишатиметься підтвердженням волелюбності українського народу та незламності його духу.

Глава держави нагадав, що підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам з-поміж учасників антитерористичної операції".

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Законом передбачено надання статусу учасників бойових дій добровольцям, які захищали та захищають територіальну цілісність України й виконували та виконують бойові завдання в районі проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил.

"Я щиро вдячний за те, що й сьогодні багато хто з вас, набувши безцінного досвіду, продовжує виконувати бойові завдання на сході Батьківщини у складі оновленого українського війська", - сказав Президент. 

Водночас, він зазначив, що Україна має гідно вшановувати добровольців, які повернулися з фронту.

В Україні 14 березня відзначається День українського добровольця.

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Кабмин, Володимир Зеленський, Нагорода, Добровольці.
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