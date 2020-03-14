Зеленський: Ми закриваємо кордон для іноземців

Новини України:Починаючи з 00:01 16 березня 2020 року, вподовж двох тижнів іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України.

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що з 16 березня громадяни інших держав не зможуть потрапити на територію України.

"Ми закриваємо кордон для іноземців. Будуть закриті прикордонні пункти пропуску для пасажирського сполучення. Два тижні, починаючи з 00:01 16 березня 2020 року іноземні громадяни не зможуть потрапити на територію України: ні літаком, ні поїздом, ні автомобілем, ні в будь-який інший спосіб", - сказав він у своєму зверненні до українського народу, опублікованому на його сторінці в Facebook у п'ятницю ввечері.

Зеленський вказав, що виключення - іноземці, які мають право на постійне або тимчасове проживання в Україні, зокрема, представники офіційних міжнародних організацій і дипломатичних місій.

"За два тижні це питання буде розглянуто повторно", - зазначив він.