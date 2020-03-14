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Коронавірус: Польща закриває кордон для іноземців

Коронавірус: Польща закриває кордон для іноземців
09:46 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Світові новини:Заборона не стосуватиметься вантажних перевезень.

Польща оголосила надзвичайний стан з опівночі 15 березня і тимчасово закриває свої кордони для іноземців. У рамках обмежувальних заходів польська влада також зупиняє міжнародні пасажирські залізничні перевезення та авіасполучення.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на польські ЗМІ.

Влада Польща таким чином намагається уберегти поляків від "імпортованого" коронавірусу.

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Обмеження на в’їзд діятиме 10 днів, у разі потреби цей термін можуть продовжити. Поляків з-за кордону відправлятимуть на 14-денну обсервацію.

Під обмеження потрапили й торговельні та розважальні заклади, масові заходи з участю більш ніж 50 осіб.

На сьогодні в країні зареєстрували вже 68 випадків зараження, двоє осіб померли.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 14 березня у світі зареєстровано вже 145 369 випадків інфікування коронавірусною інфекцією, в Італії кількість хворих перетнула позначку 17 тисяч.

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Наприкінці грудня 2019 року влада Китаю повідомила про спалах пневмонії невстановленого походження в місті Ухань. Збудником захворювання став новий тип коронавірусу COVID-19. Вірус передається від людини до людини, інкубаційний період становить близько двох тижнів.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про пандемію коронавірусу у світі.

В Україні зафіксовано два лабораторно підтверджених випадки інфікування коронавірусом та одна смерть.

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Польща, "Кордон", Коронавірус, Covid-19.
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