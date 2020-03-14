Трампа не перевірятимуть на коронавірус через контакт бразильським посадовцем

Світові новини:Дональд Трамп від проходження тестів на виявлення коронавірусу відмовився.

Президент США Дональд Трамп обідав у компанії із секретарем з комунікацій при Адміністрації президента Бразилії Фабіо Вайнгартеном, у якого днями виявили коронавірус. Про це повідомляє Reuters.

Втім, Дональд Трамп від проходження тестів на виявлення коронавірусу відмовився.

Лікар Білого дому Шон П. Конлі раніше стверджував, що коронавірусом був інфікований ще один гість званої вечері з участю американського глави. Чоловік почав відчувати перші симптоми недуги вже за три дні після заходу.

"Вплив першої людини на президента був вкрай обмеженим (фото, рукостискання), і, хоча він був у безпосередній близькості до другого випадку, всі взаємодії відбувалися до вияву яких-небудь симптомів", – розповів лікар.

Нагадаємо, Трамп оголосив загальнонаціональну надзвичайну ситуацію в США через коронавірус.