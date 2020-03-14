Зеленський змінив Баканову заступників

Новини України:Перзидент України провів перестановки серед топ-чиновників СБУ.

Володимир Зеленський звільнив Карпенка Олександра та Нескромного Дмитра з посад заступників голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Про це йдеться в указах Глави держави, оприлюднених на сайті Президента.

Своїми указами (№82 та №84) президент звільнив заступників голови СБУ. Карпенко був призначений на посаду заступника в липні минулого року. Нескромний займав пост першого заступника Баканова та начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю з листопада 2019 року. Першим заступником він призначив Василя Малюка (указ №86).

Окрім того, президент вирішив, що очолити Управління СБУ на Дніпропетровщині має Володимир Краснянський, указ №85. Перед цим він був тимчасово виконувачем обов’язки начальника цього Управління. Востаннє публічну декларацію він подавав у січні 2018 році після звільнення з військової частини. Усе майно, яке на той час вказував Краснянський, а саме квартира, два автомобілі та два паркомісця було записано на дружину.

Також Зеленський звільнив Володимира Кіптенка із посади начальника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України (указ №83). Цей пост останній займав ще з часів Віктора Януковича.