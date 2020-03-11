Що передбачає законопроект Зеленського щодо СБУ

Новини України:Законопроект дозволить ефективно протидіяти загрозам національній безпеці України.

Президентський законопроєкт "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" передбачає поступове перетворення Служби на відомство, що комплектується особами зі спеціальними званнями.

Про це йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Так, законопроєкт передбачає "впровадження повного поетапного припинення комплектування Служби безпеки України військовослужбовцями та забезпечення її поступового перетворення на відомство, що комплектується особами зі спеціальними званнями".

Окрім того, законопроєктом пропонуються зміни щодо правової регламентації діяльності Служби безпеки України.

Зокрема, передбачено: закріплення змісту ключових понять, що характеризують сферу державної безпеки та її забезпечення; впровадження ризик-орієнтованого підходу до протидії загрозам державній безпеці, а також розширення інформаційно-аналітичного вектору роботи спецслужби; оптимізацію організаційно-штатної побудови Служби безпеки України, спроможної забезпечувати своєчасне реагування на актуальні загрози державній безпеці України.

Документ передбачає для СБУ здійснення таких функцій і повноважень, що дозволяють їй окремо та у взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони ефективно протидіяти загрозам національній безпеці України.

Також з’явиться можливість забезпечувати державну безпеку, використовуючи для цього передбачений чинним законодавством арсенал таких спеціальних видів діяльності, як оперативно-розшукова, контррозвідувальна, кримінально-процесуальна, діяльність з питань охорони державної таємниці, протидії тероризму та транснаціональній організованій злочинності у всіх її проявах.

Документ передбачає зміну правових, організаційних та інших засад функціонування СБУ з урахуванням сучасного досвіду діяльності спецслужб держав – членів ЄС та держав – членів НАТО, демократичних перетворень у суспільстві, інтеграційного курсу України в європейський і євроатлантичний економічний, політичний та безпековий простір.

Проєктом закону також унормовано організаційні, соціальні, кадрові, матеріально-технічні та інші питання функціонування Служби безпеки.

Законопроєкт про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України зареєстровано у Верховній Раді 10 березня цього року. Ініціатор законопроєкту - Президент Володимир Зеленський.