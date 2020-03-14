Доба в ООС: бойовики 4 рази порушили режим припинення вогню

Новини України:Втрат внаслідок обстрілів з українського боку немає.

Бойовики в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі продовжують порушувати режим припинення вогню із застосуванням заборонених Мінськими угодами озброєнь, повідомляє Міністерство оборони України.

На Луганському напрямку близько півночі бойовики випустили по опорних позиціях українських військ під Новолуганським 3 міни калібру 82 мм, а також вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Після 2 години ночі під обстрілом опинилися захисники населеного пункту Шуми. Бойовики застосували міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також великокаліберний кулемет.

На Донецькому напрямку близько 6 години ранку зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів і кулеметів обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі Березового, а близько 8 години ранку бойовики відкрили вогонь з міномета калібру 82 мм по позиціях під Старогнатівкою.

Втрат внаслідок обстрілів з українського боку немає.