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На Львівщині незаконно вирубали 118 дерев на суму 600 тисяч гривень

На Львівщині незаконно вирубали 118 дерев на суму 600 тисяч гривень
14:07 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Посадовці двох лісових господарств на Львівщині дозволили вирубку 118 дерев на суму 600 тисяч гривень за фіктивними документами.

Про це повідомляє ГУНП у Львівській області.

Днями посадовцям повідомили про підозри за статтями про зловживання владою або службовим становищем, службовим підробленням, зокрема, документів й печаток.

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Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано на розгляд суду.

Мешканцям Львівщини загрожує від трьох до шести років позбавлення волі без права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Як повідомляося, вранці у Києві поліцейські протаранили автомобіль Hyundai, підкинувши автомобіль на ще один Hyundai попереду.

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Полиция, Суд, Корупция, Лис, Львівська область, Вирубка.
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