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Субота, 14.03.2020
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
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У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)

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У Києві п'ять тисяч людей вийшли на Марш патріотів (Фото) (Відео)
16:32 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:Марш відбувся без порушень правопорядку.

Марш патріотів до Дня добровольця у Києві зібрав близько п'яти тисяч осіб.

Про це повідомляє МВС у Facebook.

"Загалом участь у заходах взяли близько 5000 осіб", - йдеться у повідомленні.

У Києві проходить Марш патріотів

За даними правоохоронців, марш відбувся без порушень правопорядку.

Публічну безпеку у центрі столиці забезпечували співробітники Національної поліції України, військовослужбовці Національної гвардії України та рятувальники ДСНС України.

Як повідомляв Укрінформ, громадські організації добровольців ініціювали у Києві Марш патріотів попри рекомендації не проводити масові заходи через коронавірус.

Марш патріотів розпочався з Михайлівської площі, звідки учасники акції пройшли Хрещатиком до вулиці Банкової і Офісу Президента, де озвучили свої вимоги до влади.

Окрім того, ввечері у суботу активісти планують провести флешмоб до Дня добровольця перед посольством РФ у Києві.

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Все по темі:

Полиция, ДСНС, МВС, Київ, Добровольці, Марш патріотів.
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