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Україна закриває 107 пунктів пропуску

Україна закриває 107 пунктів пропуску
18:39 Сб, 14 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Новини України:Закриють саме ті пункти пропуску, де є невеликий рух пасажирів.

В Україні з 16 березня до 3 квітня у рамках заходів протидії поширення коронавірусу призупинять роботу 107 пунктів пропуску.

Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко під час брифінгу за підсумками засідання уряду 14 березня.

"Хотів би деталізувати ті положення в розпорядженні Кабміну. З 230 чинних пунктів пропуску через державний кордон залишаються функціонувати 123. Тобто 107 пунктів у період до 3 квітня цього року тимчасово припиняють свою роботу", — сказав Дейнеко.

Він додав, що закриють саме ті пункти пропуску, де є невеликий рух пасажирів.

"Ми залишили на кордоні з кожною суміжною країною необхідну кількість пунктів пропуску і можу вас запевнити, що цього буде достатньо для того, щоб забезпечити стабільні пропускні операції на будь-якій ділянці державного кордону", - зауважив Дейнеко.

Як повідомлялося, 14 березня на виконання рішень РНБОУ щодо протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабінет міністрів на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження про тимчасове обмеження перетинання державного кордону, спрямоване на запобігання поширенню на території України Covid-19.

Документом передбачено тимчасово, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня, закрити пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за виключенням низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за виключенням низки категорій громадян).

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших обмежувальних заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

На даний момент в Україні підтверджено 3 випадки коронавірусу. Серед них один летальний.

Тест негативний: у киянина не виявлено коронавірусу

Відповідно до останніх даних, у світі підтверджено 147 838 випадків коронавірусу. Найбільша кількість заражених – у Китаї (80 976), Італії (17 660), Ірані (12 729), Південній Кореї (8 086), Іспанії (5 232). Зафіксовано 5 539 смертей від коронавірусної хвороби. Одужали 71 718 людини.

11 березня ВООЗ офіційно оголосила коронавірус Covid-19 глобальною пандемією.

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"Кордон", КПВВ, Коронавірус, Пункт пропуску.
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