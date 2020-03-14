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Добровольці пройшлися маршем до посольства Росії

Добровольці пройшлися маршем до посольства Росії
20:46 Сб, 14 Березень 2020 Телеграф Укринформ

Новини України:Перед колоною активісти тримали плакат із надписом "Пострілюємо" з 2014".

Активісти з нагоди Дня українського добровольця провели Марш українського добровольця від стадіону ЦСКА до посольства РФ у Києві.

Участь у цьому заході взяли понад 1,7 тисячі осіб.

Колони формувалися біля стадіону з 18:00. Біля самого стадіону і на підходах до нього чергували представники поліції, зокрема і поліції діалогу, а також КП "Муніципальна охорона", кінологи із службовими собаками. Також на місці збору були присутні медпрацівники, і кілька авто поліції.

Після формування колон активісти рушили маршем до посольства РФ в Україні.

Активісти тримали у руках жовто-сині і червоно-чорні прапори, прапори "Ветеранського братерства", "Азову" та інші, деякі з них були в одязі з надписами "Нацкорпус", тощо.

Перед колоною активісти тримали плакат із надписом "Пострілюємо" з 2014".

Попереду їхали дві машини бронетехніки, а за нею йшли ветерани добровольчих підрозділів, ветерани ЗСУ. Після них йшли патріотичні та націоналістичні організації й активісти.

Учасники акції скандували "Слава Україні - Героям Слава, слава нації - смерть ворогам, Україна - понад усе", "Одна єдина соборна Україна", "Луганськ - це Україна", "Крим - це Україна", "Донецьк - це Україна", тощо.

Вхід до території посольства РФ в Україні був огороджений парканом, за яким стояло до 10 одиниць спецтранспорту, кордон поліції, неподалік - кілька автобусів патрульної поліції.

Активісти запалили фаєри перед російським посольством і заспівали український гімн. Лунала патріотична музика. Під посольством активісти скандували "Геть з України".

Також під посольством РФ в Україні зі сцени на машині виступив один із затриманих після подій під час презентації платформи Національного примирення і єдності - Сергій Тамарін, лідер Нацкорпусу Андрій Білецький та інші.

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Учасники акції скинули зі свого автомобілю російський прапор, а потім порвали його.

Правоохоронці стояли по боках дороги уздовж шляху, яким йшов марш. Загалом обстановка була спокійною.

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Посольство, Консульство, Майдан, Київ, Марш українського добровольця, Доровольці.
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