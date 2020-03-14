Стоп коронавірус: на Буковині провели перше засідання штабу

Новини України:У Чернівецькій області відбулось перше засідання штабу із недопущення розповсюдження коронавірусу.

Перше засідання обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та з упередження і нерозповсюдження інфекційного захворювання – коронавірусу COVID-19 в області відбулося 14 березня у Чернівецькій ОДА. Про це повідомляє пресслужба обладміністрації.

Сформовано його персональний склад та розроблено графік цілодобового чергування членів Штабу.

“До складу увійшли фахівці Департаменту охорони здоров’я, обласного лабораторного центру МОЗ України, медичних закладів, структурних підрозділів ОДА, Національної поліції, Служби безпеки України, ДСНС, прикордонної та митної служб. Штаб визначено центром отримання і керування офіційною інформацією про захворювання, який здійснюватиме щоденний моніторинг та готуватиме звіт про заходи з попередження поширення COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

На засіданні штабу Чернівецькому міському голові, головам райдержадміністрацій, ОТГ доручено забезпечити належне фінансування та утримання інфекційних відділень закладів охорони здоров’я за рахунок місцевого (резервного фонду) бюджету. У разі, якщо такі відділення відсутні, кошти для закупівлі засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих та лікарських засобів будуть передані тому лікувальному закладу, який буде надавати медичну допомогу пацієнтам з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо, станом на 14 березня у Чернівцкій області зафіксовано два підтверджених випадки зараження коронавірусною інфекцією.