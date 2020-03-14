Скачать
Неділя, 15.03.2020
Як повернутися в Україну після заборони на в’їзд
Як повернутися в Україну після заборони на в’їзд
Подружжя Зеленських побажало сім'ї Трюдо швидшого одужання (Фото)
Подружжя Зеленських побажало сім'ї Трюдо швидшого одужання (Фото)
У одноклубника Михайлюка виявили коронавірус
У одноклубника Михайлюка виявили коронавірус
15 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
15 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

Стоп коронавірус: на Буковині провели перше засідання штабу

Стоп коронавірус: на Буковині провели перше засідання штабу
21:46 Сб, 14 Березень 2020 Телеграф УНН

Новини України:У Чернівецькій області відбулось перше засідання штабу із недопущення розповсюдження коронавірусу.

Перше засідання обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та з упередження і нерозповсюдження інфекційного захворювання – коронавірусу COVID-19 в області відбулося 14 березня у Чернівецькій ОДА. Про це повідомляє пресслужба обладміністрації.

Сформовано його персональний склад та розроблено графік цілодобового чергування членів Штабу.

“До складу увійшли фахівці Департаменту охорони здоров’я, обласного лабораторного центру МОЗ України, медичних закладів, структурних підрозділів ОДА, Національної поліції, Служби безпеки України, ДСНС, прикордонної та митної служб. Штаб визначено центром отримання і керування офіційною інформацією про захворювання, який здійснюватиме щоденний моніторинг та готуватиме звіт про заходи з попередження поширення COVID-19”, — йдеться у повідомленні.

На засіданні штабу Чернівецькому міському голові, головам райдержадміністрацій, ОТГ доручено забезпечити належне фінансування та утримання інфекційних відділень закладів охорони здоров’я за рахунок місцевого (резервного фонду) бюджету. У разі, якщо такі відділення відсутні, кошти для закупівлі засобів індивідуального захисту, дезінфікуючих та лікарських засобів будуть передані тому лікувальному закладу, який буде надавати медичну допомогу пацієнтам з підозрою на коронавірус.

Коронавірус в Україні: 18 тестів не виявили загрози

Нагадаємо, станом на 14 березня у Чернівцкій області зафіксовано два підтверджених випадки зараження коронавірусною інфекцією.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Буковина, ОТГ, Чернівці, МОЗ України, COVID, Чернівецька ОДА.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Чемпіонка України збила насмерть вагітну дівчину (Відео)
02 15 березня: яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
03 Що потрібно купити, щоб бути готовим до епідемії
04 Відтепер гра на піаніно у онлайн-режимі
05 Коронавірус в Україні: 18 тестів не виявили загрози
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Вибори на Харківщині: усі дільниці відкрилися вчасно
Вибори на Харківщині: усі дільниці відкрилися вчасно
У Польщі підтвердили третю смерть від коронавірусу
У Польщі підтвердили третю смерть від коронавірусу
Туреччина та Грузія на тиждень відклали скасування авіарейсів
Туреччина та Грузія на тиждень відклали скасування авіарейсів
Зірки українського шоу-бізнесу скасовували і переносли концерти через коронавірус
Зірки українського шоу-бізнесу скасовували і переносли концерти через коронавірус
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся