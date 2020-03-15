Вибори на Харківщині: усі дільниці відкрилися вчасно

Новини України:На Харківщині розпочалися проміжні вибори у ВР на одномандатному окрузі.

У Харківській області на одномандатному виборчому окрузі №179 розпочалися проміжні вибори народного депутата України. Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Харківській області.

"Сьогодні, 15 березня, в одномандатному виборчому окрузі №179 Харківської області відбуваються проміжні вибори народного депутата України. На території Зачепилівського, Лозівського, Красноградського, Сахновщинського та Кегичівського районів працюють 189 виборчих дільниць", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для забезпечення публічного порядку на дільницях та в місцях розташування виборчих комісій залучено 480 поліцейських та 50 співробітників Нацгвардії.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія зареєструвала 40 кандидатів в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року.