Ще три підозри: у Чернівцях опрацьовують тести на COVID-19

У Чернівцях медики сьогодні госпіталізували ще трьох пацієнтів з підозрами на коронавірусну інфекцію.
Як повідомили у прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації, сьогодні до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні госпіталізували чоловіка з підозрою на COVID-19.
Також до обласної дитячої клінічної лікарні медики госпіталізували маму з дитиною.
«Всі ці пацієнти раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус. Зараз їм надають відповідну медичну допомогу», – повідомили у прес-службі.
У Чернівецькій області підтверджено два випадки корона вірусної інфекції.
Перший випадок зафіксували 3 березня у мешканця Чернівців, який повернувся з Італії.
Другий такий випадок підтвердили 12 березня у чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.
Напередодні повідомлялось, що в Україні опрацювали вже 18 зразків випадків з підозрою на коронавірус, але жодного позитивного результату не виявили.