Ще три підозри: у Чернівцях опрацьовують тести на COVID-19

Новини України:Чоловіка та маму з дитиною перевіряють на коронавірус після контакту з особами, що мали підозри на COVID-19.

У Чернівцях медики сьогодні госпіталізували ще трьох пацієнтів з підозрами на коронавірусну інфекцію.

Як повідомили у прес-службі Чернівецької обласної державної адміністрації, сьогодні до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні госпіталізували чоловіка з підозрою на COVID-19.

Також до обласної дитячої клінічної лікарні медики госпіталізували маму з дитиною.

«Всі ці пацієнти раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус. Зараз їм надають відповідну медичну допомогу», – повідомили у прес-службі.

У Чернівецькій області підтверджено два випадки корона вірусної інфекції.

Перший випадок зафіксували 3 березня у мешканця Чернівців, який повернувся з Італії.

Другий такий випадок підтвердили 12 березня у чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

Напередодні повідомлялось, що в Україні опрацювали вже 18 зразків випадків з підозрою на коронавірус, але жодного позитивного результату не виявили.