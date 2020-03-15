У Дніпрі лікарня витратить 34 млн грн на боротьбу з коронавірусом

Новини України:У Дніпрі витратять 34 мільйони на апарати для боротьби з коронавірусом.

Дніпровська лікарня на 34 мільйони купує апарати для вентиляції легень.

Про це повідомляють Наші гроші

Міська клінічна лікарня № 21 11 березня оголосила про намір укласти дві угоди про закупівлю медичного обладнання через загрозу коронавірусу на загальну суму 34,03 млн грн. Про це повідомляється у системі "Прозорро".

Лікарня закуповує ультразвукову діагностичну систему за 1,20 млн грн і обладнання для анестезії та реанімації на суму 32,83 млн грн. Його ціни невідомі, бо угоду ще не уклали.

Все обладнання закуповують за переговорною процедурою через нагальну потребу для запобігання занесенню і поширенню на території України гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом.

Дніпровська міськрада 3 березня виділила Департаменту охорони здоров’я населення з резервного фонду міського бюджету кошти в сумі 98,00 млн грн. Вони мають піти на виготовлення інформаційної продукції, придбання медичних інструментів, виробів та обладнання, ліків, діагностичних, дезінфекційних та антисептичних засобів, засобів індивідуального захисту, тощо.