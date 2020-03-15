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КВУ: На довиборах у Раду по 179 округу Харківщини провокатори сіють паніку

КВУ: На довиборах у Раду по 179 округу Харківщини провокатори сіють паніку
15:39 Нд, 15 Березень 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини України:На дільницю №631020 прийшли молоді люди, які не представились, однак робили зауваження членам ДВК щодо відсутності на них масок.

На низці дільниць 179-го округу на Харківщині, де сьогодні проходять довибори в Верховну Раду, а також на ринку в м. Красноград присутні особи, які сіють паніку щодо коронавірусу.

Про це повідомляє Комітет виборців України на сторінці у Facebook. 

"На низці дільниць присутні особи, які діють з провокаційною метою, сіючи паніку щодо коронавірусу. Так, на дільницю №631020 прийшли молоді люди, які не представились, однак робили зауваження членам ДВК щодо відсутності на них масок. Також вони ведуть стрім-трансляцію. На території ринку в Краснограді невстановлені особи пояснюють виборцям, що в країні карантин, і вибори в окрузі скасовано", - йдеться у повідомленні. 

Також КВУ фіксує незначні організаційні проблеми в окрузі: зокрема, неналежну організацію документообігу між ОВК та ДВК (дільниці №№ 631042, 631000) та недостатню кількість скриньок.

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Наголошується, що не всі ДВК забезпечені антисептичними засобами та масками, однак інформаційні матеріали на більшості дільниць присутні. 

Раніше спостерігачі ОПОРИ повідомляли, що на дільницях є маски, а приміщення миються та провітрюються, також об’їзд дільниць здійснюють медичні працівники. 

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія 16 січня оголосила про початок виборчого процесу проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі № 179 у Харківській області. 

На окрузі на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року переміг кандидат від Слуги народу" Олексій Кучер. У листопаді 2019 року Президент Володимир Зеленський призначив Кучера головою Харківської ОДА.

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Все по темі:

ВР, Вибори, ДВК, КВУ, Харківська область, Коронавірус.
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