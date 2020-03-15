У Донецьку та Луганську вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ

Новини України:Обмеження вводяться з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

На контрольних пунктах в’їзду-виїзду (КПВВ) в районі проведення операції Об’єднаних сил запроваджуються додаткові тимчасові обмеження щодо перетину лінії розмежування.

Про це прес-центр штабу операції Об’єднаних сил повідомляє у Facebook.

"З метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, з 00.00 16 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року вводяться додаткові тимчасові обмеження на перетин лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у Донецькій та Луганській областях", - сказано у повідомленні.

З вказаного часу буде припинено пропуск з тимчасово окупованих територій осіб, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній уряду території, а також іноземців та осіб без громадянства, які не мають постійної реєстрації місця проживання на підконтрольній уряду території.

При цьому пропуск вказаної категорії осіб у зворотному напрямку здійснюватиметься без обмежень.

Водночас припиняється пропуск осіб з постійною реєстрацією місця проживання на підконтрольній уряду території, в тому числі іноземців та осіб без громадянства, які мають постійну реєстрацію місця проживання на підконтрольній уряду території через лінію розмежування на тимчасово окуповані території. У зворотному напрямку пропуск даних осіб відбуватиметься без обмежень.