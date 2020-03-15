Коронавірус: дзвінки у роумінгу на гарячі лінії держустанов будуть безкоштовними

Новини України:У МЗС повідомили про відповідну домовленість з трьома ключовими мобільними операторами України.

Дзвінки з мобільних телефонів з роумінгу на номери державних гарячих ліній у зв’язку з поширенням коронавірусу стануть безкоштовними.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ (МЗС).

"Ми домовилися з трьома ключовими мобільними операторами України (Водафон, Лайфсел і Київстар) про безкоштовні дзвінки щодо поширення коронавірусу", - йдеться повідомленні.

Зазначається, що в спеціальній смс-розсилці громадяни України за кордоном також отримають інформацію щодо зворотнього зв’язку з органами державної влади (гарячі лінії МЗС, МОЗ, Урядового контактного центру та ін.) для оперативного вирішення нагальних питань.