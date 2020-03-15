На Львівщині утворилася нова карстова яма (Фото) (Відео)

Новини України:Біля Трускавця утворилася нова карстова яма площею близько 7,5 тис. кв. м.

Карстова яма площею близько 7 тис 500 квадратних метрів і глибиною близько 100 метрів утворилася в неділю між містами Стебник і Трускавець Львівської області, повідомляє прес-служба Дрогобицької міської ради.

"Вранці 15 березня біля Стебника та Трускавця утворилася нова яма, біля старої. Ґрунт продовжує сповзати .... Станом на 16:00 діаметр ями становить близько 150 метрів, а глибина до 100 метрів", - зазначено в повідомленні.

У міськраді уточнили, що провал утворився на відстані близько 150 метрів від іншої карстової ями, що з'явилася у вересні 2017 року. Її діаметр становить 200 метрів, а глибина - 50.

Провали утворилися в межах гірничого відводу рудника №2 Стебницького гірничо-хімічного підприємства "Полімінерал".

Доступ до провалу перекритий, на місці працюють співробітники ДСНС, члени спеціальної комісії з надзвичайних ситуацій і техніко-екологічної безпеки, геологи, поліція.