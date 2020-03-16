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На Чернігівщині доставлятимуть продукти та ліки людям похилого віку

На Чернігівщині доставлятимуть продукти та ліки людям похилого віку
01:04 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

Новини України:Саме літні люди є найбільш вразливими для коронавірусної інфекції.

У Чернівецькій області на період обмежувальних заходів у рамках режиму надзвичайної ситуації мобільні групи доставлятимуть харчові продукти та ліки самотнім людям похилого віку, а також громадянам, як перебувають у складних життєвих обставинах.

Як повідомили у прес-службі Чернівецької облдержадміністрації, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні штабу із запобігання поширенню нового коронавірусу.

"Саме ця категорія громадян є найбільш вразливою для коронавірусної інфекції. Тому в області буде актуалізована інформація про кількість осіб зазначеної категорії, визначена їх потреба в дезінфікуючих засобах, продуктах і медикаментах, а також спроможність у власному забезпеченні, за підтримки родичів, волонтерів та громадських організацій", – повідомили у прес-службі.

Ємець: Працювати мають лише аптеки та продуктові магазини

У Чернівецькій ОДА додали, що райдержадміністраціям, Чернівецькій міськраді, а також об’єднаним територіальним громадам доручили створити мобільні робочі групи, члени яких відвідуватимуть одиноких громадян, аби забезпечити їх всім.

Як раніше повідомлялося, 13 березня у Чернівецькій області оголосили режим надзвичайної ситуації у зв’язку з виявленням двох хворих внаслідок інфікування новим коронавірусном.

Згідно із розпорядженням голови ОДА,обмежено роботу великих торговельних центрів та ринків, окрім продуктових секторів. З 14 березня у межах Чернівецької області скасували всі міжміські автобусні рейси.

3 березня COVID-19 було виявлено у жителя Чернівців, який повернувся з Італії. Другий випадок підтвердили 12 березня у чоловіка з Чернівецької області, дружина якого перебувала в Італії протягом 14 днів.

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Продукті, ОДА, Ліки, Коронавірус, Чернівецька область.
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