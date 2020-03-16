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Українка повернулася з Іспанії - її госпіталізували

Українка повернулася з Іспанії - її госпіталізували
08:56 Сьогодні Телеграф Укринформ

Новини України:На Тернопільщині з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка повернулася з Іспанії.

На Тернопільщині в інфекційне відділення лікарні з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка приїхала з Іспанії.

Про це у Facebook повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько.

"Жінка нещодавно повернулася з Іспанії, де вона гостювала у доньки. Їхала до Заліщиків, втім її стало погано і вона зійшла на автостанції у Чорткові. Жінку госпіталізували у місцеве відділення Чортківської лікарні. Епідеміологи наразі досліджують її аналізи щодо коронавірусної інфекції", - повідомив Шматько.

Він зазначив, що жінка повністю ізольована. Всі пацієнти були переведені до інших відділень. Їй була надана необхідна допомога, відібрані тести, які зараз досліджуються епідеміологами.

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Ухань, Іспанія, Тернопіль, Коронавірус, Володимир Шматько.
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