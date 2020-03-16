Українка повернулася з Іспанії - її госпіталізували

Новини України:На Тернопільщині з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка повернулася з Іспанії.

На Тернопільщині в інфекційне відділення лікарні з підозрою на коронавірус госпіталізували жінку, яка приїхала з Іспанії.

Про це у Facebook повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько.

"Жінка нещодавно повернулася з Іспанії, де вона гостювала у доньки. Їхала до Заліщиків, втім її стало погано і вона зійшла на автостанції у Чорткові. Жінку госпіталізували у місцеве відділення Чортківської лікарні. Епідеміологи наразі досліджують її аналізи щодо коронавірусної інфекції", - повідомив Шматько.

Він зазначив, що жінка повністю ізольована. Всі пацієнти були переведені до інших відділень. Їй була надана необхідна допомога, відібрані тести, які зараз досліджуються епідеміологами.

Поради при коронавірусі

За останніми даними, в Україні зафіксовано три випадки зараження коронавірусом, одна людина померла.