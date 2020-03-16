Окупанти тікають з Донбасу через коронавірус

Новини України:Російські бойовики прикриваючись запобіганням розповсюдження коронавірусу дезертирують з Донбасу, деякі - зі зброєю.

За даними розвідки, командування російських окупаційних військ, під приводом запобігання розповсюдження коронавірусу, планує перенесення термінів чергової ротації особового складу передових підрозділів, через що збільшилась кількість дезертирів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"За повідомленням ГУР МОУ, командування російських окупаційних військ, під приводом запобігання розповсюдження коронавірусу, планує перенесення термінів чергової ротації особового складу передових підрозділів. У зв’язку з цим у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК збільшилась кількість російських найманців, які самовільно залишають місця несення служби, у т.ч. зі зброєю", - повідомив речник МОУ.

За словами речника Міноборони, що для пошуку дезертирів задіяно оперативно-пошукові групи із залученням представників силових структур так званих "республік".

Для уникнення розголосу в ЗМІ, зазначені заходи проводяться під виглядом планових тренувань з пошуку військовослужбовців за сигналом "Кольцо" та заходів з протидії тероризму.

На КПВВ у районі проведення ООС відсьогодні вводяться додаткові тимчасові обмеження щодо перетину лінії розмежування на тлі ситуації з коронавірусом.