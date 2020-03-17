Ситуація на Донбассі: супротивник сім разів порушив режим припинення вогню

Новини України:Бойовики сім разів порушили "тишу", під двома населеними пунктами працювали міномети.

16 березня збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 5 обстрілів, а саме:

двічі неподалік населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Лебединським – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;

неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту Славне – зі стрілецької зброї.

Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поруч Новотошківського – з протитанкового ракетного комплексу;

неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів – 3 міни.

Вчора, 16 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За поточну добу втрат немає", - зазначає штаб.