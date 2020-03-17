Скачать
Вівторок, 17.03.2020
Верховна Рада впроваджує закони по боротьбі з COVID-19
Верховна Рада впроваджує закони по боротьбі з COVID-19
Хроніка коронавірусу: що відбувається в Україні і світі 17 березня (Фото, Відео)
Хроніка коронавірусу: що відбувається в Україні і світі 17 березня (Фото, Відео)
ЗМІ: керівництво іспанських клубів не хочуть платити зарплати гравцям
ЗМІ: керівництво іспанських клубів не хочуть платити зарплати гравцям
Цікаві варіанти нюдового манікюру на весну 2020
Цікаві варіанти нюдового манікюру на весну 2020

Ситуація на Донбассі: супротивник сім разів порушив режим припинення вогню

Ситуація на Донбассі: супротивник сім разів порушив режим припинення вогню
07:34 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новини України:Бойовики сім разів порушили "тишу", під двома населеними пунктами працювали міномети.

16 березня збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 5 обстрілів, а саме:

  • двічі неподалік населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм – 5 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

  • поруч з Лебединським – з автоматичного станкового гранатомету та великокаліберних кулеметів;

  • неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

  • поблизу населеного пункту Славне – зі стрілецької зброї.

Два обстріли було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поруч Новотошківського – з протитанкового ракетного комплексу;

  • неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з 82-мм мінометів – 3 міни.

Окупанти тікають з Донбасу через коронавірус

Вчора, 16 березня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"З початком цієї доби російські окупаційні війська один раз обстріляли наші позиції. У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано обстріл поблизу населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. За поточну добу втрат немає", - зазначає штаб.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Донбас, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ЗСУ.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Два випадки коронавірусу зафіксували в Києві
02 На сайті Верховної Ради з'явився законопроект про коронавірус
03 Майбутнє серіалу "Відьмак" під питанням через коронавірус
04 Через коронавірус зйомки нового "Бетмена" зупинили
05 У Нью-Йорку та Лос-Анджелесі зачиняють усі культурні місця
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
У &quot;Борисполі&quot; приземлився борт із українцями з круїзного лайнера Grand Princess
У "Борисполі" приземлився борт із українцями з круїзного лайнера Grand Princess
Верховна Рада ухвалила закон, який робить ліки доступнішими
Верховна Рада ухвалила закон, який робить ліки доступнішими
Коронавірусні закони: Рада зібралась на позачергове засідання (Відео)
Коронавірусні закони: Рада зібралась на позачергове засідання (Відео)
Співачка MamaRika показала перші фото з таємного весілля у Тайланді (Фото, Відео)
Співачка MamaRika показала перші фото з таємного весілля у Тайланді (Фото, Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся