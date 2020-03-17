На донбаських КПВВ в чергах стоять тільки 30 автомобілів

Новини України:Пункти пропуску на Донбасі працюють у режимі тимчасового обмеження.

Зранку у вівторок, 17 березня, в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил у чергах очікують всього 30 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 5/0; "Мар’їнка" – 0/10; "Новотроїцьке" – 0/10; "Гнутове" – 0/5", - йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, пасажиро-транспортний потік через дорожні коридори значно зменшився. Загалом через КПВВ прослідувало 9,2 тисячі осіб та 990 транспортних засобів.

Зазначається, що контрольні пункти на лінії розмежування функціонують у режимі тимчасового обмеження перетину лінії розмежування.

Учора у зв’язку з введенням в дію обмежень на перетин лінії розмежування в КПВВ не пропущено 1296 громадян, що складає 14% від загальної кількості пропущених осіб.