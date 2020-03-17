Правоохоронці Черкаської області розслідують жорстоке вбивство трьох дітей

Новини України:За фактом вбивства трьох дітей в Чорнобаївському районі відкрито кримінальне провадження.

У селі Придніпровське Чорнобаївського району на Черкащині у приватному будинку виявили тіла трьох дітей віком від 4 до 9 років зі слідами удушення, а у прибудинковій споруді знайшли повішеним їхнього батька.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

"Інформація, про те, що в одному із будинків в селі Придніпровське Чорнобаївського району виявлено тіла трьох малолітніх дітей без ознак життя, надійшла сьогодні до поліції близько дев’ятої години ранку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у будинку поліцейські виявили тіла трьох дітей, віком від 4 до 9 років, зі слідами удушення. Проводячи огляд місця події, у прибудинковій споруді поліцейські виявили батька загиблих дітей, який, імовірно, покінчив життя самогубством через повішання.

Працівники поліції продовжують працювати на місці події, всі обставини з’ясовуються. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за пунктами 1,2 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство малолітньої дитини, двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.