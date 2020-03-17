Полтавська область може ввести надзвичайний стан

Новини України:Відповідну заяву зробив начальник департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА Віктор Лисак.

Начальник департаменту охорони здоров’я Полтавської облдержадміністрації Віктор Лисак вважає, що в Україні з метою нерозповсюдження коронавірусу потрібно ввести надзвичайний стан.

Про це Лисак заявив сьогодні в ході онлайн-брифінгу.

Він зазначив, що його ставлення до цього однозначне – це треба зробити.

"Це не затратно, це випереджає захворювання, це знімає всі ризики і це швидше треба робити", - вважає Лисак.

Як відомо, президент Володимир Зеленський вчора заявив, що він готовий ввести надзвичайний стан через коронавірус, якщо це буде потрібно.

Кабінет міністрів заявив про готовність до запровадження надзвичайного стану в Україні для протидії епідемії коронавірусу, якщо це буде необхідно.