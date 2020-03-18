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Окупанти знову обстріляли українські позиції

Окупанти знову обстріляли українські позиції
14:01 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Протягом 40 хвилин російсько-окупаційні війська випустили 23 міни калібру 82 мм.

Російсько-окупаційні війська від початку доби тричі порушили режим припинення вогню та обстріляли українських військових поблизу Мар’їнки, Зайцевого та Павлополя. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, 18 березня, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська тричі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення, при цьому продовжуючи порушувати Мінські угоди. За наявною інформацією, бойових втрат серед наших героїв-захисників внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби немає», - повідомив речник.

Зокрема, за словами Гуцуляка, з 05.50 ранку ворог з напрямку від району Трудівський окупованого Донецька вів вогонь по оборонцях Мар’їнки зі станкового протитанкового гранатомету. Після 06.15 українські захисники Зайцевого зафіксували розриви 3-х ворожих мін 82-го калібру. Також тут ворог вів вогонь з СПГ та стрілецького озброєння.

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Крім того, о 07.30 від села Соснівське окупанти розпочали мінометний обстріл українських військових поблизу Павлополя. Протягом 40 хвилин російсько-окупаційні війська випустили 23 міни калібру 82 мм.

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Донбас, ЗСУ, ООС, Окупанти, Обстріл, Зайцеве, Порушення тиші, Українські позиції.
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