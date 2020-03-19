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Суд РФ не випустив з-під варти фігуранта "другої сімферопольської групи"

Суд РФ не випустив з-під варти фігуранта "другої сімферопольської групи"
07:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар. Ще один – Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня.

У середу, 18 березня, Ростовський обласний суд розглянув апеляцію щодо фігуранта другої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір» Сеітвелі Сейтабдієва. Про це активіст Сейран Камілов повідомив у коментарі «Кримській солідарності».

«Суд залишив без змін рішення першої інстанції. Він проходив у закритому режимі, нас не впустили. Адвокат вийшла (після засідання – ред.), від коментаря відмовилася», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, під час трьох судових процесів 10 березня в судах Ростова-на-Дону і Таганрога в Росії, судді оголосили однакові рішення для фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Сейрана Муртази, Асана Янікова, Аліма Карімова, Акіма Бекірова, Ізета Абдуллаєва, Сеітвелі Сеітабдієва і Руслана Сулейманова. Вони залишаться під арештом до 27 березня 2020 року.

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Співробітники ФСБ Росії, МВС Росії і Росгвардії 27 березня 2019 року провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання «Кримська солідарність». Всього було затримано 24 активіста за звинуваченням в участі в забороненій у Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

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Суд, Росія, Крим, Кримські татари, Арешт.
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