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Четвер, 19.03.2020
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У Києві поліція просить повідомляти про порушників карантину

У Києві поліція просить повідомляти про порушників карантину
10:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини України:Правоохоронці також просять не поширювати неправдиву інформацію про коронавірус. Наголошується, що за це передбачена адміністративна відповідальність.

Поліція Київщини просить анонімно повідомляти про порушення умов карантину та не поширювати неправдиву інформацію про коронавірус. Про це інформує пресслужба відомства.

"Шановні громадяни! Якщо Вам відомі випадки порушення умов карантину, телефонуйте на спецлінію 102. Анонімність гарантується! Поліція реагуватиме на всі повідомлення без виключень", - йдеться у звернення поліції.

Як повідомлялось, на території Київської області тимчасово запроваджено режим надзвичайної ситуації. Таке рішення ухвалене 18 березня на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської обласної державної адміністрації.

У Києві краще контролюватимуть санітарний стан гуртожитків

В Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано 16 позитивних результатів на Covid-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).

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Полиция, Карантин, Київ, Коронавірус, Порушення.
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