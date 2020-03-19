У Києві діагностовано другий випадок зараження коронаврусом

Новини України:Сергій Шахов повідомив, що його дружина також захворіла на коронавірус, раніше в ЗМІ була інформація, що інфікувалась сестра Шахова.

Народний депутат України з групи "Довіра" Сергій Шахов підтвердив, що у його дружини також діагностовано коронавірусну інфекцію.

"На запитання журналістів про те, що захворіла моя дружина - так, справді, є підтвердження тестів, чекаю на офіційний папір про те, що захворіла дружина", - сказав Шахов у відео-ефірі на своїй сторінці у Facebook у четвер.

Він також зазначив, що у дружини два дні була температура, а наразі вона почувається нормально.

"Два дні температури і все, хвороба припинилася", - розповів депутат.

Раніше у Київській обласній державній адміністрації повідомили, що в Київській області захворіла на коронавірус жінка - член сім'ї першого хворого в області.

"У Київській області підтверджено другий випадок захворювання коронавірусом. Це жінка, член сім'ї першого хворого у Київській області. Наразі їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", - повідомляє Київська ОДА у Facebook у четвер.

У ЗМІ з'явилася інформація, що йдеться про сестру Шахова.