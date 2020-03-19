Маски до Румунії намагався контрабандою переправити український "водолаз"

Новини України:Прикордонники затримали контрабантиста, який намагався по дну річки Тиса переправити до Румунії медичні маски.

У середу ввечері прикордонники Мукачівського загону затримали 29-річного жителя міста Рахів, який переправляв до Румунії медичні маски. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Так, напередодні під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону, що пролягає річкою Тиса, військовослужбовці помітили чоловіка у гідрокостюмі, який виходив з води.

Повідомляється, що зловмисник спробував втекти, проте прикордонники, здійснивши попереджувальний постріл, наздогнали його та затримали.

Жодних документів чоловік при собі не мав, однак повідомив, що є громадянином України. Також правопорушник зізнався, що переправляв до Румунії маски.

Сьогодні Рахівський райсуд призначив українцю адміністративне покарання у вигляді 10 діб арешту.