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Маски до Румунії намагався контрабандою переправити український "водолаз"

Маски до Румунії намагався контрабандою переправити український "водолаз"
17:40 Сьогодні Телеграф УНН Фото:dpsu.gov.ua

Новини України:Прикордонники затримали контрабантиста, який намагався по дну річки Тиса переправити до Румунії медичні маски.

У середу ввечері прикордонники Мукачівського загону затримали 29-річного жителя міста Рахів, який переправляв до Румунії медичні маски. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Так, напередодні під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону, що пролягає річкою Тиса, військовослужбовці помітили чоловіка у гідрокостюмі, який виходив з води.

Повідомляється, що зловмисник спробував втекти, проте прикордонники, здійснивши попереджувальний постріл, наздогнали його та затримали.

Жодних документів чоловік при собі не мав, однак повідомив, що є громадянином України. Також правопорушник зізнався, що переправляв до Румунії маски.

Сьогодні Рахівський райсуд призначив українцю адміністративне покарання у вигляді 10 діб арешту.

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Все по темі:

Контрабанда, Маска, Румуния, Медична Маска, ДСПУ, Рахів.
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