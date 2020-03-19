У Києві зафіксовано новий випадок зараження вірусом COVID-19

Новини України:Віталій Кличко повідомив, що наразі у Києві виявлено трьох інфікованих коронавірусом осіб.

У Києві зафіксований третій випадок захворювання на коронавірус – 50-річний чоловік, який нещодавно відвідував Швейцарію.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Спочатку чоловік зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Але центр не повідомив про позитивний тест пацієнта ні Міністерство охорони здоров'я, ні Центр громадського здоров'я.

Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій.

Зараз пацієнт перебуває вдома на самоізоляції та отримує лікування під наглядом лікарів.