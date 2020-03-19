В Україні зафіксовано вже 3 смерті від коронавірусу

Новини України:

В Івано-Франківську померла жінка, інфікована коронавірусом Covid-19, повідомляє Мінохорони здоров'я України в Telegram-каналі.

"Пацієнтку доправили до лікарні у важкому стані. Тривалий час вона займалась самолікуванням і надто пізно звернулася до лікарів. Жінка померла через добу після госпіталізації, ще до отримання результатів тесту на Covid-19", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 21 випадок гострого респіраторного захворювання Covid-19, спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, зафіксовано в Україні в четвер станом на 20:00 19 березня.

"За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України отримано всього 17 позитивних результатів на Covid-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська (1) області та м. Київ (2). За результатами досліджень регіональних лабораторій виявлено: Дніпропетровська - 2; Житомирська - 1; також один випадок підтверджено у м. Києві", - повідомив Центр громадського здоров'я.